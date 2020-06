Les centaines de sujets atteints du Covid-19 sont pour la plupart détectés dans les départements du Littoral, de l’Ouémé et de l’Atlantique. C’est ce qu’a déclaré le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin ce jeudi 18 juin 2020 lors de la rencontre tenue avec les autorités religieuses au sujet du suivi de la mise en œuvre des mesures officielles liées au Covid-19 dans les lieux de culte au Bénin.

Selon le ministre Benjamin Hounkpatin, les cas positifs de coronavirus enregistrés au Bénin sont localisés essentiellement au niveau de l’ancien cordon sanitaire. Il s’agit des départements du Littoral (pratiquement la moitié des cas) ; de l’Ouémé et de l’Atlantique. « Ces trois départements regroupent plus de 75 % des cas que nous avons présentement dans le pays », a notifié le ministre de la santé.

A en croire Benjamin Hounkpatin, « les cas graves et les décès que nous enregistrons sont en rapport avec la présence de maladies préexistantes ou de cas de sujets âgés ».

« C’est-à-dire que lorsque la Covid-19 survient chez des sujets qui ont déjà des antécédents comme la drépanocytose, l’hypertension artérielle et surtout actuellement le diabète, le pronostic de la maladie est sombre », explique-t-il.

Le ministre souligne que les six derniers cas de décès enregistrés sont des sujets qui ont des antécédents de diabète et d’hypertension artérielle.

A la date du 16 juin 2020, le Bénin a un total de 572 cas confirmés à l’infection au Covid-19, avec 326 personnes sous traitement, 237 guéries et 09 décès.

Les ministres Pascal Irénée Koupaki, ministre d’État, Secrétaire général de la Présidence et Sacca Lafia de l’intérieur et de la sécurité publique ont également pris part à cette rencontre avec les autorités religieuses.

A.A.A

18 juin 2020 par