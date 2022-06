Plus de 600.000 personnes au Bénin bientôt raccordées à l’électricité

La Banque européenne d’investissement (BEI) va accorder un prêt de 10 millions d’euros à Engie Energy Access pour le déploiement d’installations solaires à usage domestique de haute qualité au Bénin. L’accord de prêt a été signé en marge de l’Africa Energy Forum (AEF) ouvert le mardi 21 juin 2022 à Bruxelles en Belgique.

Engie Energy Access bénéficie d’un prêt de 10 millions d’euros pour un projet de déploiement d’installations solaires à usage domestique de haute qualité dans les zones rurales du Bénin. Ce prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI) va impacter 643 000 personnes. « Plus d’un demi-million de personnes au Bénin seront raccordées à l’électricité pour la première fois, ce qui leur permettra de communiquer, de s’éclairer et de cuisiner plus facilement », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement. Ce déploiement d’installations solaires domestiques, poursuit-elle, permettra « de diminuer l’utilisation du kérosène, du charbon de bois, des bougies et des groupes électrogènes, ce qui réduira la pollution, limitera les risques d’accidents et aidera les familles à faire des économies ».

« Favoriser un développement économique et social durable grâce à l’énergie solaire hors réseau est essentiel pour l’avenir de l’Afrique et pour atténuer l’impact des chocs énergétiques mondiaux, et la BEI est ravie de soutenir ce projet au Bénin », a ajouté Ambroise Fayolle.

Engie Energy Access, filiale du groupe français Engie, spécialisée dans les solutions solaires innovantes hors réseau pour les foyers. 107 000 systèmes solaires domestiques seront installés dans les zones rurales du Bénin. Le système comprend les panneaux solaires et l’électricité est stockée sur batterie. Un système de paiement en plusieurs versements (« pay as you go ») mis en place permet aux ménages de rembourser de façon progressive le coût de l’équipement.

« Notre nouveau partenariat avec la Banque européenne d’investissement au Bénin fournira des solutions PAYGO ultra-abordables aux villageois de tout le pays, en leur donnant accès à de l’énergie solaire propre et à l’autonomisation financière. Avec son modèle économique intégré et durable, ENGIE Energy Access dessert désormais 1,5 million de clients, impactant plus de 7 millions de vies en Afrique subsaharienne et atteignant les populations des communautés à faible revenu ou des zones rurales qui sont souvent exclues de l’économie », a affirmé Gillian-Alexandre Huart, CEO d’ENGIE Energy Access.

Pour Ambassadeur de l’UE au Bénin, Sylvia Hartleif « cette nouvelle initiative de coopération entre la Banque européenne d’investissement et ENGIE démontre la valeur ajoutée de l’engagement européen avec nos partenaires africains pour transformer l’accès à l’énergie et lutter contre le changement climatique ». « L’exploitation des énergies renouvelables grâce à l’engagement du secteur privé et à une technologie solaire hors réseau innovante, combinée à une utilisation productive de l’électricité dans les zones rurales, est un résultat direct et concret du « Green Deal » de l’Union européenne pour l’Afrique », a-t-il ajouté.

Le prêt de 10 millions d’euros à Engie Energy Access intervient dans le cadre du soutien rationalisé de la BEI aux investissements énergétiques hors réseau en Afrique. Le Bénin est le sixième pays qui bénéficie de ce soutien.

A.A.A

24 juin 2022 par ,