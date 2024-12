Plus de 60 rues en cours de construction à Abomey-Calavi

Après une première phase de 31km de voirie, 60 nouvelles rues sont en cours de construction à Abomey-Calavi, dans le cadre de la phase 2 du projet asphaltage.

Le réseau routier en pleine modernisation à Abomey-Calavi, ville dortoir de milliers de fonctionnaires exerçant à Cotonou, la capitale économique du Bénin. A travers la phase 2 du projet asphaltage, notamment les lots 10B1 et 10B2, plusieurs rues seront bientôt reconstruites.

Le lot 10B1 de cette seconde phase selon le gouvernement, prend en compte 12 rues principales et 6 bretelles pour un linéaire total de 25,97 Km. 75% de ce linéaire est constitué de voiries bitumées et le reste des voiries pavées. Les axes concernés sont les suivants : Pavés Parana-Carrefour Séminaire-Carrefour Aïtchédji-Carrefour Satellite-Carrefour Zoundja-Croisement suite voie KEREKOU y compris ses bretelles ; RNIE 2 (en face du domaine des Témoins Jéhovah) - Domaine du Génie militaire ; Carrefour Satellite - Cite Administrative y compris ses bretelles ; EPP Amangasa - Carrefour Séminaire ; Rue 300-12 - Hôpital St Augustin ; Bretelle Clôture Témoins Jéhovah - Rue 300-16 ; Bretelle 2 bis ; Voirie Cité CNSS ; Ceinture du Cimetière PK14 ; Carrefour IITA - Carrefour Tankpè (Réhabilitation) ; Carrefour Togoudo - Allègléta (Réhabilitation) et Bretelle 100-1Y. Les travaux de ce lot ont démarré le 25 février 2024, et dureront 30 mois.

Selon les services de communication du gouvernement, trois rues primaires sont prévues pour être aménagées en deux fois deux voies. Il s’agit de la rue qui part de la RNIE 2 (en face du domaine des Témoins Jéhovah) et qui mène au domaine du Complexe de défense de Calavi, et la voie bitumée qui part du marché de gros et mène jusqu’à la voie pavée de Parana en passant par le Carrefour Satellite, le Carrefour Aïtchédji et le Carrefour Séminaire ; la plus longue du lot qui s’étend sur un peu moins de 8 kilomètres.

La troisième rue principale est celle qui mène à la Cité administrative en cours de réalisation à Ahossougbéta, lorsqu’on quitte le Carrefour Satellite. Il y est également prévu l’aménagement de plusieurs bretelles aux fins de régler le problème de circulation des riverains et celui de l’assainissement de la zone, renseigne une publication du gouvernement.

Pour ce qui concerne le lot 10B2, il est composé de 03 rues principales et de plusieurs bretelles. Il s’agit notamment de la Voie pavée Versailles - Voie pavée Privilège ; Carrefour Arconville - Pavé ICC et le Remplacement (remise en état) de Grilles avaloirs, tampons de regards et de dallettes de caniveaux pour un total de 48 rues en tout.

Outre ces grands chantiers de route, la commune d’Abomey-Calavi sous la gouvernance du président Talon a bénéficié de grands projets de développement, notamment le Centre hospitalier international (CHIC), une Cité administrative, les 20.000 logements de la Cité moderne de Ouèdo, le marché de Gros et très bientôt le Contournement Nord de Cotonou, et plusieurs autres projets.

F. A. A.

8 décembre 2024 par ,