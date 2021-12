Plus de 60 milliards FCFA pour relever 3 défis sécuritaires

Le projet de budget, exercice 2022 du Ministère de la Défense nationale s’établit à soixante milliards six cent neuf millions cinq cent soixante-sept mille (60.609.567.000) FCFA.

Le ministre de la défense Alain Fortunet Nouatin a présenté les actions phares ainsi que les prévisions budgétaires de son département ministériel devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale. Le budget 2022 est en hausse de 12,15% comparativement à 2021. Le budget 2022 s’élève à 60.609.567.000 FCFA et permettra de relever trois défis majeurs à savoir : le renforcement des capacités opérationnelles des Forces armées béninoises, le renforcement des liens Armée-Nation et l’optimisation du fonctionnement des services de défense.

Les actions seront mises en œuvre à travers deux programmes essentiels : le Programme Pilotage et Soutien aux services et le Programme protection du territoire national. Leur mise en œuvre permettra d’une part, l’amélioration des performances des structures du ministère aux niveaux central et opérationnel et d’autre part d’assurer en permanence la couverture et la protection des espaces nationaux terrestre, aérien et maritime.

Les membres de la Commission budgétaire ont posé des questions au ministre de la Défense en ce qui concerne le déménagement du camp Guézo et l’insertion de la formation technique et professionnelle dans les écoles militaires.

