Plus de 6 milliards pour le marché de Houndjro

Le marché de Houndjro à Abomey sera totalement reconstruit.

06 milliards 233 millions de francs CFA, c’est le coût total des travaux.

Le projet sera réalisé sur une superficie d’environ 3 ha et sera doté d’une structure moderne.

Il est prévu la construction de 05 bâtiments avec 02 rez-de-chaussée. Chaque bâtiment disposera de 61 boutiques. Plusieurs magasins sont prévus. Il en est de même des boutiques qui occuperont chacune, un espace de 10 m² au moins.

Outre les locaux devant servir de bureau pour l’administration du marché, des espaces polyvalents sont prévus pour diverses activités avec plusieurs autres cadres de confort.

Fier de cette infrastructure qu’abritera sa commune, le maire d’Abomey, Blaise Ahanhanzo-Glèlè a exprimé ses remerciements au chef de l’Etat Patrice Talon. « En un temps record, la ville d’Abomey se développe grâce aux nombreuses infrastructures dont elle bénéficie du gouvernement du président Talon », s’est-il réjoui.

Le projet de construction du marché de Houndjro s’inscrit dans le lot 02 du programme de reconstruction et de modernisation de 35 marchés ruraux et urbains piloté par l’Agence du Cadre de vie pour le développement du territoire du ministère du cadre de vie et du développement durable. Ce lot prend en compte les marchés de Djougou, Porto-Novo, Cococodji dans la commune d’Abomey-Calavi et Guéma à Parakou, soit 06 marchés pour un montant de 31 milliards FCFA, avec un délai d’exécution de 15 mois.

En dehors des autres marchés, seul celui de Houndjro sera réalisé dans un délai de 12 mois.

Peu avant Houndjro à Abomey, les sites devant abriter les marchés de Ouando et Ahouangbo à Porto-Novo sont déjà remis. L’entreprise en charge des travaux de construction du marché de Djougou est déjà en possession du site. Ce qui augure d’un succès de ce vaste programme du gouvernement à révolutionner l’image des marchés du pays.

F. A. A.

