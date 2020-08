Plus de 500 diplômés prêtent serment

Les apprenants de la 9ème promotion de l’école médico-sociale de Parakou ont prêté serment ce samedi 22 août 2020. Sur les 546, on retrouve parmi eux, des assistants sociaux, des techniciens d’actions sanitaires, et des aides soignants.

Au cours de la cérémonie de prestation de serment, la directrice de l’école médico-sociale de Parakou, Pulchérie Anato, a rappelé les résultats de l’examen de certification de juillet 2020. Sur 96 apprenants présentés pour le compte des assistants sociaux, ils sont tous admis, soit 100% de réussite.

Dans la spécialité des aides soignants, 397 apprenants sont admis sur un effectif de 401 présentés, soit 99% de réussite, a-t- elle confié.

La porte-parole des lauréats, Brigitte Idjo, a rassuré que les efforts consentis et la qualité de la formation reçue laisseront transparaître en eux au fil des années, « des qualités sociales, et professionnelle à nulle autre pareille ».

« Quelle soit votre filière, travaillez car, le monde appartient aux vaillants », a conseillé Inoussa Chabi Zimé, nouveau maire de Parakou, et parrain de la promotion.

« Parlez peu, agissez plus, car le parleur sème, ce sont les silencieux qui récoltent. Ayez de l’audace et l’imagination, et vous réussirez », a-t-il poursuivi.

« Ce que la nation attend de vous, est un service de qualité empreint de compétence », a fait savoir le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle.

Pour Mahougnon Cakpo, ce n’est qu’à ce prix, et seulement à ce prix que la cérémonie de prestation de serment pourra revêtir toute son importance.

F. A. A.

24 août 2020 par