Plus de 5 milliards FCFA pour le Ministère du commerce

Shadiya Alimatou Assouman, ministre de l’industrie et du commerce a défendu le projet de budget de son département ministériel devant les députés membres de la Commission budgétaire.

Le budget du Ministère du commerce et de l’industrie, exercice 2022 s’élève à 5 milliards 495 millions 634 mille FCFA. Un montant en nette progression par rapport au budget de 2021 surtout sur le volet ‘’commerce’’ en hausse de 61%. Shadiya Alimatou Assouman a présenté les actions phares à réaliser en 2022 au niveau du commerce grâce à ce budget en ces termes : « Dans ce volet commerce, nous avons un projet ambitieux qui est l’assurance pour le commerce en Afrique ; un volet très important parce que cela permettra aux PME et aux PPE de pouvoir avoir accès à de grands marchés qui leur étaient inaccessibles et d’augmenter leurs ambitions et leurs réalisations puisqu’elles auront la possibilité d’avoir des garanties. L’autre projet très important de ce budget est la boulangerie (…). Le pain est un produit de première nécessité. Nous allons donc opérer une profonde mutation pour une dynamisation de ce secteur-là. Ensuite, nous allons promouvoir la commercialisation de nos produits tropicaux. Le projet le plus important de notre budget 2022 est la matérialisation du retour de l’Etat dans l’industrie à travers une réglementation plus dynamique, plus accessible et plus intéressante. Vous savez que le premier quinquennat a substantiellement amélioré le cadre d’investissement en termes d’industrie. La zone économique spéciale a connu une évolution en termes de réalisations ».

