Plus de 5.700 jeunes s’engagent dans l’armée

Le concours de recrutement militaire au titre de l’année 2022 a connu sa phase de sélection dans les douze départements.

5.785 jeunes filles et jeunes hommes ont participé à la première phase de pré-sélection de candidats au recrutement militaire organisé au titre de l’année 2022. Cette phase qui a consisté en une course à pied sur 4 kilomètres pour les femmes, et 6 pour les hommes, effectuée en vingt-huit minutes maximum, a permis de retenir à Cotonou 410 candidats dont 51 femmes. À l’instar des candidats retenus dans les autres départements, les présélectionnés subiront d’autres phases. Il s’agit en l’occurrence du contrôle du diplôme (BEPC, comme l’exigent désormais les textes de recrutement militaire) et la phase écrite où les candidats composeront dans trois disciplines notamment en dictée question classe 3ème, en mathématique classe 3ème et en civisme niveau CM2. À cette étape, 900 candidats seront retenus au plan national. Avant d’être définitivement retenus et faire partie des agents permanents de l’État, les candidats vont se soumettre au contrôle sanitaire ou l’aptitude médicale. 750 seront enfin retenus pour la formation commune de base à Bembérèkè.

A l’occasion du déroulement de la phase de sélection dans le Littoral, le ministre de la défense Alain Fortunet NOUATIN a rappelé que « le métier du soldat ne doit pas être dévalorisé ».

« (...) lorsque le KO s’installe dans un pays, toute activité économique cesse. Les garants de la sécurité, de l’intégrité territoriale sont les meilleurs citoyens de la nation, je le dis sans dévaloriser les autres activités », a ajouté le ministre de la défense.

Le gouvernement procède au recrutement de 750 personnes dont 50 sur titre dans tous les départements. L’objectif à terme étant d’augmenter les capacités opérationnelles des différents corps, aux fins de garantir davantage la sécurité du pays. Une ambition qui relève de l’engagement du Chef du Gouvernement, le Président Patrice TALON

