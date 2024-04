Plus de 455.000 candidats inscrits au CEP, BEPC et BAC

Le nombre total des candidats aux différents examens CEP, BEPC et BAC est de 457.213. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse, mercredi 17 avril 2024, animée par le ministre des Enseignements maternel et primaire Salimane Karimou, le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladekan.

Au titre de l’année scolaire 2023-2024, 457.213 candidats prendront part aux différents examens nationaux. Le nombre des inscrits est de 256.968 pour l’Examen du Certificat d’Études Primaires (CEP) contre 241.554 en 2023 soit une augmentation de 15.414 candidats. L’Examen du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) compte 124.872 contre 121.827 candidats en 2023 soit une hausse de plus de 3000.

L’effectif au niveau du Baccalauréat a baissé. Les candidats inscrits sont au nombre de 75 373. En 2023, cet examen a enregistré 77.563 candidats. Selon le calendrier national des examens, le CEP aura lieu du lundi 03 au jeudi 06 juin et le BEPC du lundi 10 au mercredi 12 juin. Quant à l’examen du Baccalauréat il est prévu du lundi 17 au jeudi 20 juin 2024.

