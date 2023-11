Plus de 37 milliards pour trois programmes majeurs à la justice

Le ministre de la justice et de la législation a défendu le budget de son département ministériel devant les députés membres de la commission budgétaire de l’Assemblée nationale lundi 27 novembre 2023. Yvon DETCHENOU a défendu un budget de plus de 37 milliards de francs CFA, en hausse de 45,90% par rapport au budget exercice 2023.

En 2024, le ministère de la justice et de la législation souhaite « approcher trois grandes perspectives ». Le ministre de la justice et de la législation a expliqué lesdites perspectives au cours de la rencontre avec les députés de la commission budgétaire de l’Assemblée nationale. La première perspective selon Yvon DETCHENOU, est celle de la numérisation ou de la dématérialisation au niveau de la justice. Cela qui implique selon lui, l’acquisition de matériels et la mise en place d’une certaine problématique, de certains équipements pour la numérisation entière des décisions judiciaires que ce soit au plan pénal, au plan civil, aux plans social et administratif ou au plan de la sécurisation des actes délivrés par la justice.

L’autre perspective annoncée par le ministre, est celle de la formation. « Il y a un ambitieux plan de formation continue qui nécessite que chaque acteur ait des équipements à disposition dans les cours et tribunaux pour permettre la formation à distance », a-t-il confié. La 3e grande perspective annoncée en 2024 au ministère de la justice, est celle liée au recrutement de personnels à dimensionner par rapport aux besoins des juridictions et unités judiciaires. « Nous travaillons déjà pour que le profil corresponde à la fonction », a fait savoir l’autorité ministérielle. Le dernier abordé avec la représentation nationale, est celui relatif aux infrastructures. « Nous sommes sur des tribunaux qui ont pris de l’âge et dont les équipements sont en état d’obsolescence. Il faut donc faire en sorte que les infrastructures reflètent le visage de ce qu’on veut faire de la justice et ce que les populations attendent de la justice », a expliqué Yvon DETCHENOU.

