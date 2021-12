Plus de 20 joueurs adhèrent à l’UNFPB

L’Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin (UNFPB) a de nouveaux membres. 23 joueurs de l’équipe sénior de football ont marqué leur adhésion à cette organisation de défense des droits des footballeurs béninois.

Forte adhésion des Ecureuils à l’UNFPB de l’ancien footballeur béninois, Romuald Boco. Parmi les signataires du document d’adhésion, figurent le capitaine Khaled Adenon, Saturnin Allagbé, Jodel Dossou, Steve Mounié, Michaël Poté, Matteo Ahlinvi, David Kiki, et Moïse Adilèhou.

La création de l’UNFPB selon les nouveaux adhérents, va contribuer au rayonnement de football au Bénin.

Dans un entretien rapporté par Banouto, le secrétaire à la communication, Wence Teko fait savoir que tous ces joueurs ont exprimé le vœu de voir l’UNFPB œuvrer pour la défense des droits et devoirs des footballeurs béninois.

Il a annoncé une tournée à travers les clubs pour expliquer aux joueurs, la mission de l’UNFPB et l’importance d’adhérer à l’organisation.

En septembre dernier, une mission conduite par Romuald Boco a expliqué aux cadres de l’équipe nationale à Cotonou, les objectifs de l’UNFPB, sa mission et les avantages qu’elle offre, a confié le secrétaire à l’organisation, Léonce Aïssoun.

F. A. A.

1er décembre 2021 par