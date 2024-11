Plus de 19 milliards FCFA au Ministère des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a présenté ce jeudi 21 novembre 2024 les grandes orientations du budget de son département devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

Pour l’année 2025, le ministère des Affaires étrangères revendique une enveloppe de 19.177.722.000 francs contre 16.112.066.000 francs en 2024. Une hausse qui s’explique, selon le ministre Olushegun Adjadi Bakari, par une augmentation des dépenses de fonctionnement, notamment celles liées au personnel, aux biens et services, ainsi qu’aux investissements et les transferts courants.

Le ministère prévoit de renforcer ses actions en adéquation avec le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2021-2026), en concentrant ses efforts sur l’exécution de trois programmes stratégiques. il s’agit du programme "Pilotage et Soutien aux Services du Ministère" ; du programme "Diplomatie et Relations Extérieures" et du programme dédié à l’"Attractivité et au Rayonnement du Bénin à l’Extérieur".

Les priorités incluent : la diversification des partenariats internationaux ; la promotion d’une diplomatie économique attractive ; l’initiative pour l’exemption de visa (« Free Visa ») ; la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du PAG 2021-2026, en collaboration avec le ministère de l’Économie et des Finances.

À l’issue de la présentation, les députés ont formulé diverses recommandations pour améliorer l’allocation et l’utilisation des ressources du ministère. En réponse, le ministre s’est engagé à prendre en compte ces observations et à renforcer ses actions pour le rayonnement du Bénin à l’international.

