Plus de 170 oeuvres pour révéler le patrimoine national

La directrice artistique et commerciale de la galerie nationale, Yacine Lassissi, était sur l’émission "90 mn pour convaincre" de la Radio nationale ce dimanche 06 février 2022. Au cours de l’émission, elle a rassuré de la bonne préparation de l’exposition "Art du Bénin d’hier à aujourd’hui : de la restitution à la révélation" en cours à la Présidence de la République dans le cadre de l’exposition au public des 26 œuvres du trésor royal.

L’exposition "Art du Bénin d’hier à aujourd’hui : de la restitution à la révélation", est une exposition qui se veut dyptique. Il s’agit dans un premier temps, de présenter les 26 œuvres royales récemment restituées par la France, et dans un second temps, de célébrer la création patrimoniale et contemporaine des artistes béninois, a clarifié la directrice artistique et commerciale de la galerie nationale. A l’en croire, tout se prépare bien. « La restitution, c’est donner à voir 130 ans après, les 26 trésors royaux », a-t-elle confié.

L’exposition en cours de préparation sera l’occasion non seulement, de dévoiler ces œuvres au public national, sous-régional et international, mais aussi, de montrer, de présenter la vitalité de la scène artistique béninoise, et la diversité des techniques, des esthétiques, a poursuivi la directrice artistique et commerciale de la galerie nationale.

Pour ce qui concerne le volet contemporain, l’exposition selon Yacine Lassissi, réunit une trentaine d’artistes pour près de 150 œuvres (peinture, sculpture, installation art, art vidéo, art numérique, dessin.

« C’est une volonté très forte de créer un dialogue entre l’art contemporain et les trésors royaux. C’est l’occasion de montrer que malgré l’absence de ces trésors royaux du territoire, les artistes s’inspirent de leur histoire culturelle et cultuelle, nous présentent aujourd’hui un art diversifié par les formes, l’histoire, les thématiques qu’ils abordent », a observé Yacine Lassissi.

Le vernissage dans le cadre de l’exposition au public des 26 œuvres du trésor royal, est prévu pour le 19 février prochain en présence du chef de l’État. Après cela, suivra l’exposition gratuite qui sera ouverte au public du 20 février au 20 mai 2022.

