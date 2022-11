Plus de 125,7 milliards F sollicités pour la santé des Béninois en 2023

De plus de 125,7 milliards de francs CFA pour les prévisions de 2023, le projet de budget du Ministère de la santé a été présenté, vendredi 18 novembre 2022, aux députés membres de la Commission budgétaire.

Le projet de budget, exercice 2023 du Ministère de la santé est estimé à 125.785.961.000 FCFA contre 98,100 milliards FCFA en 2022 soit un accroissement de 28 %.

Une augmentation portée par la poursuite de plusieurs grands chantiers, selon le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin. Il s’agit du recrutement de 980 agents de santé qualifiés, 416 agents de santé communautaires qualifiés et 3741 relais communautaires ; la poursuite de la construction du Centre Hospitalier de Référence de rang régional à Abomey-Calavi ; l’achèvement de la construction de l’hôpital de zone et des six centres de santé dans la Commune de Tchaourou ; l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements au profit de l’Hôpital de Zone de Savè ; la construction et l’équipement du Centre National Hospitalier Universitaire de Psychiatrie d’Allada ; le démarrage des travaux de construction de trois hôpitaux de zone de 120 lits à Avrankou-Adjarra-Akpro-Missérété ; Adjohoun-Bonou-Dangbo et Zogbodomey-Bohicon-Zakpota et de l’acquisition de 100 ambulances médicalisées pour le compte de l’année 2023.

Marc MENSAH

