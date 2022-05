Plus de 100 000 visiteurs à l’exposition ‘’Art du Bénin’’

Ouverte au public le 20 février 2022, l’exposition au Palais de la Marina a enregistré déjà plus de 100.000 visiteurs.

L’Exposition « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation » est toujours en cours au Palais de la Marina. A la date du 30 avril 2022, 103 661 personnes se sont rendues à la présidence pour visiter les 26 trésors royaux et œuvres d’art contemporain. En 30 jours d’exposition, il y a une moyenne de 3000 visiteurs.

Les 26 trésors royaux ainsi que les œuvres contemporaines du Bénin sont exposés dans les salles des Fêtes et du Peuple du Palais de la Marina. Il s’agit entre autres des statues du Roi Ghézo, du roi Glèlè et du roi Béhanzin, des portes du Palais royal d’Abomey, trône du roi Ghézo, d’un autel portatif asen du palais royal et autres. Parmi les œuvres contemporaines exposées, il y a celles d’Yves Appollinaire Pèdé, de Dimitri Fagbohoun, de Ponce Zannou, d’Emo de Medeiros Cyprien Tokoudagba‚ Nathanaël Vodouhè etc.

L’exposition organisée sous le haut patronage de la Présidence de la République du Bénin et supervisée par ministère du Tourisme de la Culture et des Arts du Bénin prendra fin le dimanche 22 mai 2022. Les horaires et jours de visite sont : Jeudi et Vendredi : 15 h 00 à 18 h 30 ; Samedi et Dimanche : 10 h 00 à 18 h 30. La priorité est donnée tous les jeudis de 15 h à 18 h 00 aux établissements scolaires sur tous les autres types de visiteurs selon un communiqué du comité d’organisation.

A.Ayosso

4 mai 2022 par