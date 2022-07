Plus de 05 millions emporté ce lundi à St Michel

Braquage en fin de matinée ce lundi 04 juillet 2022 à St Michel, un quartier de Cotonou. Les hors la loi auraient emporté une somme estimée à plus de 5 millions de francs CFA.



Les vols à main armée de plus en plus fréquents à Cotonou. Après le braquage survenu à Midombo à Akpakpa, il y a quelques jours, le quartier St Michel a été le théâtre d’un autre braquage ce lundi 04 juillet. Les hors-la-loi avant de commettre leur forfait ont maîtrisé la victime et les personnes présentes sur les lieux avec des armes à feu. Selon des proches de la victime, 5.257.000 FCFA ont été emportés. Pas de blessé ni de perte en vie humaine.

La police s’est déployée sur les lieux pour les constats.

