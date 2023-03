Plus d’une centaine de policiers mobilisés après les heurts à Dassa

Le calme est revenu à Soclogbo dans la commune de Dassa-Zoumè à la suite de violents heurts provoqués par la mort d’un agriculteur, tué dans son champ lundi 20 mars 2023 par un éleveur transhumant.

Un cultivateur a été tué dans son champ, lundi 20 mars 2023, à Soclogbo, commune de Dassa-Zoumè, par un éleveur transhumant.

Des échauffourées ont éclaté entre agriculteurs et éleveurs à la suite de la mort de l’agriculteur. Des habitations, plusieurs biens ont été incendiés et des bêtes ont été abattues dans les heurts. Il y a eu deux morts dans les affrontements, selon Bip Fm.

Il a fallu l’intervention de la police républicaine pour calmer les ardeurs. Environ 170 policiers ont été mobilisés dans la journée du lundi 20 mars 2023 à Soclogbo dans la commune de Dassa-Zoumè à la suite des violents heurts.

Pour l’heure, la situation est sous contrôle de la police.

Tout est parti d’une altercation entre un cultivateur et éleveur transhumant venu faire paître ses bêtes. L’éleveur a poignardé le cultivateur à l’aide d’une machette parce que celui-ci serait opposé au fait que les troupeaux viennent saccager ses plantations.

