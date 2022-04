Placide CLEDJO, candidat au poste de Directeur des Programmes du CAMES

Le professeur Placide CLEDJO est candidat au poste de Directeur des Programmes Chargé des Comités Consultatifs Interafricains, des concours d’Agrégation et de l’Ordre International des Palmes Académiques du CAMES.

Le Directeur de l’Ecole Doctorale Pluridisciplinaire « Espace, Culture et Développement » de l’Université d’Abomey-Calavi veut apporter sa contribution au rayonnement du CAMES. Placide CLEDJO est Professeur Titulaire de Climatologie au Département de Géographie et d’Aménagement du Territoire de l’Université d’Abomey-Calavi. Il s’est spécialisé en Sciences de l’Environnement.

C’est un grand environnementaliste pétri d’expériences.

Durant sa carrière, il a occupé plusieurs postes. Placide CLEDJO a été rapporteur du Comité Consultatif Général (C.C.G.) au CAMES (2012 à 2016) et de la Conférence Régionale pour la Recherche en Afrique Francophone (C.R.R.A.F.) de 2012 à 2016.

Il a reçu plusieurs distinctions. Placide CLEDJO a été élevé successivement au rang de Chevalier de l’ordre national ; Officier de la bonne gouvernance ; Chevalier de l’ordre international des palmes académiques du CAMES ; Oscar africain de l’artisanat de l’innovation et de la recherche Alopher 2022.

En 2003, il a occupé le poste de Sous-préfet de la commune d’Allada. Placide CLEDJO a occupé successivement les postes de Directeur du Protocole au Rectorat de 2004 à 2010 ; Directeur du Centre de Valorisation des Déchets en Energies renouvelables et en Agriculture (ValDERA) depuis 2014 ; Directeur-Adjoint du Centre Béninois de la Recherche Scientifique et Technique (CBRST) de 2010 à 2017 ; Président du Conseil d’Administration de l’Agence Béninoise de Valorisation des Résultats de Recherche et Innovation (2014 à 2018 et de 2020 à 2022).

Autre candidature au CAMES pour le Bénin, Christine A. I. Nougbodé Ouinsavi. L’enseignant-chercheur à l’Université de Parakou est candidate au poste de Secrétaire Général du Conseil africain et malgache de l’Enseignement supérieur (CAMES).

13 avril 2022 par