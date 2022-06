Pistolet et cartouches retrouvés chez un zémidjan

Un conducteur de taxi-moto communément appelé ‘’zémidjan’’ a été arrêté en possession d’un pistolet et de quatre (04) cartouches de calibres 12, samedi 11 juin 2022, dans le 2e arrondissement de Bohicon.

Le sieur Gbelome Marcel D, conducteur de taxi-moto résidant au quartier Gankpon dans le 2e arrondissement de Bohicon, a été arrêté lors d’une patrouille de police samedi 11 juin 2022.

Le mis en cause avait en sa possession une sacoche contenant un pistolet artisanal à double canons chargé de deux (02) cartouches de calibres 12 et 02 autres de secours.

Le conducteur de taxi-moto a remorqué au moment de son interpellation, un client nommé A. Romaric qui se rendait à Adandokpodji. Le client est un assistant juriste avocat.

Une enquête a été ouverte.

