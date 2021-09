Personnel et professionnels de santé obligés de se faire vacciner

Le personnel médical, paramédical, pharmacien, aide-soignant de même que le personnel administratif des formations sanitaires publiques et privées, ainsi que le personnel des officines pharmaceutiques devront recevoir leur dose de vaccin anti-Covid-19. Le gouvernement en Conseil des ministres ce mercredi 1er septembre a rendu la vaccination obligatoire pour ces agents.

Cette décision selon le Conseil des ministres, a été prise en vue d’assurer « la sécurité sanitaire des agents de santé et des professionnels impliqués dans l’offre de soins, ainsi que celle des patients », et conformément aux dispositions de l’article 66 de la loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin.

