En tournée européenne depuis quelques jours, le groupe de danse patrimoniale, de percussion et performance Pépit’Arts offre plusieurs représentations en France et en Allemagne.

Pépit’Arts en tournée européenne. Le groupe composé essentiellement d’enfants âgés entre 5 et 20 ans est sur plusieurs événements en France et en Allemagne.

Après des prestations les 13 et 14 juillet 2022 en France, le groupe est attendu en Allemagne pour participer à des festivals, spectacles et fêtes.

Pépit’Arts est un groupe de danse patrimoniale, de percussion et performance du Centre des Arts et Métiers de Médédjonou dans la commune d’Adjarra (Bénin).

Voici les dates des représentations



15 juillet 2022 par