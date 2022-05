Pdt Vlavonou et S.E.M Evdokimov échange sur la célébration

L’Ambassadeur de la Fédération de Russie en République du Bénin, Igor Evdokimov a été reçu en audience ce lundi 30 mai 2022 au Palais des Gouverneurs par le président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou.

La coopération entre le Bénin et la fédération de Russie fera 60 ans le 04 juin 2022. En prélude à la célébration, l’Ambassadeur de la Fédération de Russie en République du Bénin, Igor Evdokimov s’est rendu au cabinet du président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou. « Cela fait déja plusieurs occasions pour moi qui suis en mission au Bénin depuis 4 ans 1/2 d’arriver ici pour discuter avec le président de l’Assemblée nationale. Comme d’habitude, c’est une rencontre chaleureuse qui s’est déroulée dans une atmosphère de bonne amitié qui caractérise les relations entre la Russie et le Bénin. Le 04 juin prochain, nous allons célébrer les 60 ans de la coopération entre la Russie et votre beau pays, le Bénin », a indiqué son excellence Igor Evdokimov au sortir de l’audience.

Le diplomate russe s’est félicité de l’excellente qualité des relations entre le Bénin et la Russie. « Depuis le 04 juin 1962 où nous avons établi les relations diplomatiques avec le Bénin, nous sommes satisfaits car ce sont des relations d’amitié véritables. Il faut noter que presque 3000 Béninois ont fait leurs études en Russie. Certains d’entre eux sont devenus de hauts cadres. Par exemple, je peux citer l’actuel ministre de l’Agriculture, l’actuel ambassadeur du Bénin en Russie et ancien député, l’actuel recteur de l’Université d’Abomey-Calavi,...la liste est longue. Autant de choses qui permettent d’affirmer que les relations entre les deux pays sont au beau fixe », s’est réjoui l’Ambassadeur de la Fédération de Russie en République du Bénin, Igor Evdokimov qui n’a pas manqué d’inviter le peuple béninois à la fête qui sera organisée pour célébrer les 60 ans de coopération Bénino-russe le 04 juin 2022.

M. M.

31 mai 2022 par ,