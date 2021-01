Patrice Talon reçoit Daniel Chausse

Le président de l’Association des Fédérations Francophones de Tennis et Vice-président de la Fédération française de Tennis, Daniel Chausse a été reçu ce jeudi 21 janvier 2021 en audience au Palais de la Marina. Les échanges avec le chef de l’État ont porté sur la construction d’une Académie Francophone de Tennis au Bénin.

Daniel Chausse en visite de travail depuis le 20 janvier au Bénin était accompagné de Alain Dolium Associé de Technology For Humanity, Fonds d’Investissement de Londres et de Jean-Frédéric Pianelli, Directeur général de l’Agence de Communication SAMARCARDE SARL, Expert Consultant. L’audience a eu lieu en présence du ministre des Sports, Oswald Homeky et le Président de la Fédération Béninoise de Tennis, M. Jean-Claude Talon.

« Nous pensons que le tennis a une place importante. Et pour lancer ce sport, nous devons intéresser les jeunes dans une perspective de créer des champions qui seront en quelque sorte des locomotives. Nous avons aussi l’intérêt de développer ce sport pour l’ensemble de la population. C’est ce que nous avons suggéré au Président de la République de se mettre en position d’atteinte de cet objectif avec des moyens comme la création de l’Académie de Tennis », a déclaré le président de l’Association des Fédérations Francophones de Tennis. A l’en croire, ce lieu de pratique du tennis loisir sera aussi un lieu de formation des jeunes élites.

Selon le ministre Oswald Homeky le domaine qui va abriter l’Académie est déjà mis à disposition. Le domaine est situé sur la route des pêches dans la nouvelle zone en développement appelée zone balnéaire d’Avlékété. La maîtrise d’œuvre du projet est prise en charge par le gouvernement.

