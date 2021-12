Patrice Talon justifie la cherté de la vie

Le président de la République Patrice Talon a donné, mercredi 29 décembre 2021, la raison de la cherté actuelle de la vie. C’est à l’occasion de son discours sur l’état de la Nation.

« Comment ne pas observer que la cherté actuelle de la vie est principalement due aux effets induits de la pandémie ? Les prix des produits manufacturés flambent autant que ceux des produits d’exportation ou des matières premières sans oublier ceux des moyens de transport. Nous le ressentons gravement chacun dans son panier, alors même que les droits de douane et les taxes des impôts n’ont connu aucune augmentation dans notre pays et par ailleurs, les performances de notre agriculture sont remarquables en matière de production vivrière notamment », a indiqué le président Patrice Talon dans son discours à la nation, ce mercredi 29 décembre 2021.

Pour le chef de l’Etat la cherté de la vie n’est pas constatée qu’au Bénin. « (…) Le monde est rentré dans un cycle de cherté rarement observé » à cause des effets néfastes de la pandémie de Covid-19, a expliqué Patrice Talon qui appelle à lutter efficacement contre la pandémie de coronavirus pour inverser la situation. « Nous sommes victimes d’une situation globale et c’est la lutte victorieuse contre la pandémie qui aidera principalement à inverser cette tendance à la cherté de la vie (…). Oui, le Bénin doit jouer sa partition et nous dirigeants, vous et nous, devons tout faire pour que cette partie du monde qu’est le Bénin contribue efficacement à la lutte contre la pandémie », a exhorté le président de la République.

