Patrice Talon échange avec une délégation de l’AFD

Le président de la République du Bénin Patrice Talon a reçu ce lundi 14 novembre 2022 en audience, une délégation de l’Agence Française de Développement conduite par son directeur général Rémy Rioux.

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a présenté à la délégation de l’AFD, les priorités du gouvernement. Il a également évoqué les enjeux de développement du pays. Le directeur général Rémy Rioux a aussi échangé avec le président béninois sur l’accompagnement de l’Agence Française de développement pour l’atteinte des objectifs.

L’AFD est présente au Bénin depuis 1956. Elle intervient en faveur de l’amélioration de l’accès aux services essentiels et aussi dans plusieurs secteurs tels que l’éducation secondaire et professionnelle et l’énergie.

