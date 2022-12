Le couple présidentiel au concert WelovEya

Le président de la République a été aperçu à la Place de l’Amazone, samedi 10 décembre 2022, au concert WelovEya. Patrice Talon y était en compagnie la Première Dame.

Patrice Talon et son épouse au concert WelovEya. Le couple présidentiel est allé soutenir leur fils Lionel Talon, promoteur du concert. Des membres du gouvernement ont aussi effectué le déplacement.

La vision de Lionel Talon est de fédérer la communauté béninoise notamment la jeunesse autour de valeurs. « Le but premier, c’est vraiment de pouvoir dupliquer cet édifice dans lequel on se trouve aujourd’hui. On veut faire ce festival pour pouvoir avoir d’autres Centres Eya à travers Cotonou, à travers le Bénin. (…). Nous pensons que la jeunesse africaine béninoise a besoin d’excellence et a différents talents. Il serait important pour nous d’offrir des canaux pour que ces talents s’expriment », a-t-il expliqué lors de la conférence de presse en prélude au concert programmés sur deux jours.

A.Ayosso

11 décembre 2022 par