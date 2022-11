Patrice Talon au Ghana pour l’Initiative d’Accra

Le président de la République Patrice Talon est en déplacement.

Dans le cadre de la réunion des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Initiative d’Accra prévue pour pour se tenir à Accra (Ghana), le chef de l’Etat Patrice Talon s’est envolé pour le Ghana.

Une réunion avait été tenue les 17 et 18 novembre 2022.

L’initiative d’Accra vise à lutter contre l’insécurité et l’extrémisme violent. Lancée en septembre 2017, elle regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo. Il s’agit d’une réponse concertée face à la menace terroriste.

M. M.

22 novembre 2022 par ,