Pas de personnes étrangères à la cérémonie d’ouverture

La première session ordinaire de l’Assemblée nationale au titre de l’année 2020 va s’ouvrir ce mardi 07 avril 2020 à Porto-Novo au Palais des gouverneurs. Pour éviter le risque de contamination au Covid-19, plusieurs mesures ont été prises par le bureau de l’Assemblée nationale dont l’interdiction d’accès à l’hémicycle à toutes les personnes étrangères.

En réunion le 18 mars 2020 sous la présidence de Louis Vlavonou, le bureau de l’Assemblée nationale a pris plusieurs décisions pour limiter la propagation du Covid-19 et le risque de contamination. Les diplomates accrédités au Bénin, Chefs de mission diplomatique et assimilés, corps constitués de la Nation, membres de la société civile, têtes couronnées et autres dignitaires religieux ne seront pas invités à la cérémonie d’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée.

Les dispositifs de lavage de mains seront déployés sur l’ensemble du site du parlement pour renforcer ceux déjà mis en place. Des thermoflash seront utilisés pour prendre à l’entrée du Parlement la température des députés et de ceux qui seront autorisés à avoir accès au Palais des gouverneurs. Aussi, la distance minimum d’un mètre sera-t-elle respectée entre les députés au cours de la séance plénière.

Accès interdit aux médias

Les professionnels des médias ne pourront pas avoir accès à l’hémicycle sauf les journalistes du service communication et ceux de la cellule de communication du Président de l’Assemblée nationale désignés pour la couverture de la cérémonie. Selon la note du Chef du service de communication de l’Assemblée nationale, la cabine de presse et la cabine du public à l’hémicycle sont également interdites d’accès le 07 avril 2020 durant la cérémonie solennelle d’ouverture de la première session de l’année 2020. Les télévisions, radios, journaux partenaires pourront au terme de la cérémonie avoir copies des images et des sons auprès du Chef division radio et du Chef division production audiovisuelle.

La cérémonie sera résumée à l’arrivée et l’installation des députés puis le discours d’ouverture du Président de l’Assemblée Nationale. Il n’y aura pas de salutation d’usage.

A.A.A

6 avril 2020 par