La réunion hebdomadaire du gouvernement et de son chef ne se tiendra pas ce mercredi 18 mai 2022.

En raison de la tournée gouvernementale d’explication sur la cherté de la vie et les mesures d’atténuation prises par le gouvernement, le Conseil des ministres ne se tiendra pas ce mercredi 18 mai 2022 comme d’habitude.

Les membres du gouvernement appuyés de députés et des cadres sont dans les communes depuis le 12 mai et ce jusqu’au 19 mai 2022.

M. M.

18 mai 2022 par ,