Le Conseil des ministres du mercredi 03 août 2022 sera le dernier du mois. Les membres du gouvernement et leur chef partent en vacances pour trois semaines.

Le président de la République Patrice Talon et les membres de son gouvernement sont en vacances du jeudi 04 août au dimanche 28 août 2022.

Il n’y aura donc pas de Conseil des ministres les 10, 17 et 24 août 2022.

