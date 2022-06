Parakou doté d’unités de scanographie et de dialyse

Le ministre de la santé, Benjamin HOUNKPATIN a procédé, vendredi 24 juin 2022, à Parakou, à l’inauguration des unités de scanographie et de dialyse du Centre Hospitalier Universitaire Départemental (CHUD) Borgou Alibori. Il

s’agit d’une unité ultramoderne qui contribuera non seulement à l’amélioration de la qualité du diagnostic et de la prise en charge des patients dans les 4 départements du Nord-Bénin, mais aussi, de poser de façon plus aisée des actes de radiologie et de cardiologie interventionnelle.

Le gouvernement béninois est bien engagé à améliorer l’offre et la qualité des soins au populations. Les unités de scanographie et de dialyse du Centre Hospitalier Universitaire Départemental (CHUD) Borgou Alibori ont été inaugurées ce vendredi pour le bonheur des populations. Un imposant bâtiment abrite désormais le scanner de 64 barrettes et ses équipements de dernière génération.

Le service de néphrologie de cet hôpital a été renforcé à travers l’acquisition, l’installation et la mise en service de 8 générateurs de dialyse, un appareil d’hémodiafiltration et une unité de traitement et de distribution d’eau. De quoi améliorer les conditions de prise en charge des patients dialysés.

« Le gouvernement joint toujours l’acte à la parole », a souligné le ministre de la santé. Benjamin HOUNKPATIN a rassuré de l’engagement du gouvernement à concrétiser tous les projets annoncés.

Le premier vice-président de l’Assemblée Nationale, Robert GBIAN, le préfet du département du Borgou, Djibril MAMA CISSE et plusieurs autres autorités politico-administratives de la commune de Parakou ont pris part à la cérémonie d’inauguration.



F. A. A.

