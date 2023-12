PIEGE A CON !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon est-ce que Agbonnon lui-même ne faisait pas de la pagaille en demandant à mon Cousin YAYI et ses camarades, d’aller chercher expert pour auditer le fichier d’état civil et la liste électorale, et qu’il ferait même régler la facture s’il le faut par son Gouvernement ? De même on ne sait pas si les mouvements d’acquiescement de tète à la lézard, qui ont salué son offre de la part de ses hôtes, n’étaient pas non plus de la pagaille…

On attend donc que Les Démocrates lancent un appel à candidature international, dépouillent tout seuls comme des grands, pour recruter l’Expert. S’il est Béninois il sera forcément suspect aux yeux, au moins, de mon Neveu Paul HOUNKPE et s’il était un étranger, mon Neveu Éric de Kpomasse devra présenter des excuses au Rwandais Dg-Anip, pour sa dernière question orale …

Mais vous mes Neveux et Nièces, qui ricanez en demandant si l’Expert devra faire des ristournes au parti Les Démocrates pour son choix, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

5 décembre 2023 par