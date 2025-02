PDIAD-BMVO lancé pour promouvoir le riz, le maïs, le poisson et le maraichage

Le gouvernement béninois a lancé, le 12 février 2025 au Novotel Hôtel à Cotonou, les activités du Projet de Développement des Infrastructures Agricoles et de Désenclavement de la Basse et Moyenne Vallée de l’Ouémé (PDIAD-BMVO).

Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations cibles de la Vallée de l’Ouémé par l’aménagement des périmètres irrigués, la création de voies d’accès et la construction d’infrastructures socio-économiques ; procéder à la construction de sept (07) Poste d’Eau Autonome (PEA), à l’acquisition d’équipements pré et post-récolte, à la création de 2 500 nouveaux emplois dans l’agriculture et les industries non agricoles. Tels sont les objectifs du Projet de Développement des Infrastructures Agricoles et de Désenclavement de la Basse et Moyenne Vallée de l’Ouémé (PDIAD-BMVO).

Ce projet du gouvernement béninois d’un coût global 144,8 millions d’Euros équivalant à environ 95,044 milliards de F.CFA est financé par la Banque Islamique de Développement (à hauteur de 100,6 millions d’Euros soit 65,99 milliards de F.CFA) et la Banque Ouest Africaine de Développement ( 42,7 millions d’Euros soit 28 milliards de F.CFA) et le budget national à hauteur de 1,5 millions d’Euros soit 983 millions de F.CFA.

PDIAD-BMVO couvre les Communes d’Adjohoun, de Dangbo et des Aguégués du département de l’Ouémé. Il impactera 7.000 ménages, soit 45.000 bénéficiaires et direct et 10.000 bénéficiaires indirects dans 18 villages seront touchés. Le projet promeut les filières riz, maïs, poisson et maraichage.

Le projet prévoit l’aménagement de 2.155 hectares de terrain avec maîtrise d’eau ; la construction de 120 Km de pistes rurales ; la construction de quatre ouvrages de franchissement, notamment, des ponts de divers gabarits pour relier la rive gauche à la rive droite du fleuve Ouémé en plusieurs points ; la construction de 14 entrepôts ; 28 aires de séchage et 14 hangars de marché.

