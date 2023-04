PATOU & RICO

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’il parait que mon Neveu Paul de Bopa ,1er chef de l’Opposition, aurait ronchonné en voyant son successeur reçu en audience lundi dernier., honneur que lui n’aurait jamais eu devant caméra…Et à quelques plaisantins de moquer qu’il était peut-être trop farouche opposant !

En tout cas, un autre que l’image de cette tète-à- tète des mes Neveux Patou et Rico, n’a pas dû follement enchanter, est certainement Mon Cousin YABO, le vrai patron des "Démocrates" qui parait- il, n’a pas une confiance himalayenne en son poulain, Président du parti. D’ailleurs, mes petits Neveux de la presse qui ont eu le scoop de l’annonce de la rencontre, croyaient tous savoir que c’était une audience entre PATOU et tous les députés "Les Démocrates" ….

Mais vous mes Neveux et Nièces, qui ricanez que votre cousin Éric aurait dû à la sortie de l’audience aller, avec camera, rendre directement compte à son patron YABO, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

27 avril 2023 par