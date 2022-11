PATOU ET LAURENT, MEME BARBICHETTE !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Hic ! Hic ! Fêtons la sortie de prison, hier matin, de mon Neveu Laurent METONGNON. Et gare à ceux qui pousseront l’humour de mauvais goût, jusqu’à sabrer ...du champagne ! Trop de mauvais souvenirs attachés à ces maudites pétillantes bulles... D’ailleurs à la réunion de famille que nous eûmes à l’occasion chez mon Cousin rouge, Philippe NOUDJENOUME, il a été décidé que désormais nul parmi nous, ne prenne autre boisson que du "adjaton-tchéké-tchéké".

En tout cas, mon Neveu Laurent risque de trouver Cotonou et les Béninois bien changés. Tiens par exemple, il pourrait être surpris que mes petits Neveux Loth HOUENOU et Bertin KOOVI soient devenus les dirigeants les plus en vue du B.R, et que le second ait même plus de 5O tracteurs dans son WC ...

Mais vous êtes tous des pagailleurs, vous mes Neveux et Nièces, qui remarquez hilares, que votre cousin Laurent a désormais une barbichette blanche comme celle de Patou !

Votre Oncle AGBAYA

