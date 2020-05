Ouolou Dramane, élu maire de Ouaké

Aucune difficulté pour Ouolou Dramane ce vendredi 29 mai 2020 pour son élection à la tête du conseil communal de Ouaké. Il a été élu par l’ensemble des conseillers communaux pour conduire la gouvernance locale durant les 06 prochaines années.

M. Ouolou Dramane sera assisté de ZACARI Moustapha et de BINDA Issa respectivement premier et deuxième adjoints au maire.

Au niveau des arrondissements, on retrouve comme chefs à :

Ouaké : AKABOSSI Djalilou

Komdè : TCHAO Gado Souleymane

Sèmèrè 1 : MOUKAILA Ikililou

Sèmèrè 2 : PILIGAN Yohan

Badjoudè : Kolawele Alidou

Tchalinga : TALE ABALO Bernard.

F. A. A.

30 mai 2020 par