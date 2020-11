Ouèssè remercie Talon pour les projets réalisés

Le chef de l’Etat Patrice Talon s’est rendu à Ouèssè ce samedi 21 novembre 2020, marquant la huitième journée de sa tournée. Les populations de Ouèssè ont remercié Patrice Talon pour toutes les réalisations du PAG dans la commune.

A l’entrée du Centre des jeunes et loisirs de la commune Patrice Talon a été accueilli par de riches animations culturelles. Ouèssè a pu bénéficier de la réalisation des projets tels que : la réhabilitation de la Route Nationale Inter-Etats (RNIE 2) Dassa-Parakou qui traverse des arrondissements de la commune de Ouessè, les travaux de la construction du stade omnisport de Ouèssè en cours, le lancement du processus de réalisation de l’étude de faisabilité pour l’aménagement et le bitumage de l’axe Savè-Djègbé- Ouessè-Idadjo-Bantè ; le lancement du Projet Forêt Classée Bénin.

Le Chef de l’Etat a annoncé le démarrage des travaux de construction et de bitumage de l’axe Ouèssè-Bantè pour janvier 2021.

Ouèssè est également pris en compte dans la mise en œuvre des pojets et programmes tels que PADAC, PANA Energie, PAPVIRE-ABC, PNDPE, PADAAM, ProCAD, ACMA 2, PAGeFCom.

Face aux réalisations du PAG, les populations de Ouèssè ont remercié le chef de l’État Patrice Talon. Pour elles, le président doit achever les réformes engagées au Bénin.

A.A.A

