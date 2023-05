  Où VA DANDI ?   

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que ces indécrottables qui ne croient pas en la Chance, demandent avec quel savon se lave ma Nièce Dandi Gnamou qui est en train de devenir tranquillement, la Béninoise qui aura battu le record de membre des hautes Cours de la République en si peu de temps, passant depuis cinq petites années, tour à tour, de la Cour Suprême, à la Cour des Comptes et maintenant à la Cour Constitutionnelle…

Et certains voient déjà dans sa savonnière, de fortes potentialités pour se retrouver concomitamment à la Haute Cour de Justice, si elle se retrouvait Vice-Présidente des sept Sages, ce qui lui ferait boucler le tour de toutes les hautes Cours de les République …

Mais vous mes Neveux et Nièces qui susurrez que c’est certainement pour empêcher ce record vertigineux, qu’un député "Démocrate" au savon apparemment éclaircissant, a saisi la Cour Constitutionnelle contre sa nomination sur fond des "CAMESseries" de la dame, vous êtes tous des pagailleurs !



Votre Oncle AGBAYA









30 mai 2023 par