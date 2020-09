Oswald Homéky lance le recrutement des directeurs sportifs

Dans le cadre de la professionnalisation du sport et en vue d’accompagner les grandes entreprises dans la création et la gestion de leurs clubs professionnels, le ministre Oswald Homéky a lancé le 02 septembre 2020 un avis d’appel à candidature international pour le recrutement de directeurs sportifs.

Selon l’avis d’appel, les directeurs sportifs seront déployés au sein des sociétés sportives créées par les entreprises et assureront la conduite opérationnelle des projets sportifs desdites entreprises.

Les conditions à remplir sont : être titulaire d’un diplôme supérieur en management du sport ou avoir un diplôme équivalent ; avoir des connaissances avérées en matière de développement de projets sportifs. Il faut aussi avoir des expériences avérées dans la publication des activités sportives professionnelles ; avoir une grande capacité d’adaptation et une aptitude à travailler en équipe et être disposé à prendre service pour compter de la saison sportive 2020-2021.

Le dossier de candidature doit comporter une lettre de motivation, un curriculum vitae, les copies des diplômes et les preuves des expériences.

Les dossiers doivent être déposés au Secrétariat Administratif du Ministère des Sports ou encore par mail à l’adresse sport.recrutement@gouv.bj le mercredi 30 septembre 2020 à 17 heures au plus tard.

A.A.A

8 septembre 2020 par