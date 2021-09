Opinion & Public devient partenaire de marque de BCW

Opinion & Public, basée en Côte d’Ivoire est devenue un partenaire à part entière de la marque BCW : Opinion & Public BCW. L’annonce a été faite ce 1er septembre 2021 à travers un communiqué de presse de BCW Africa.

L’agence de communication mondiale BCW renforce son réseau en Afrique. Opinion & Public, installée en Côte d’Ivoire est désormais partenaire à part entière de la marque BCW : Opinion & Public BCW. Opinion & Public BCW est également actif en Guinée et au Bénin.

« Depuis plus de 30 ans, le partenariat est à la base de notre stratégie africaine. La force de notre réseau continue de croître pendant que nous développons des relations à long terme de manière structurée, ce qui nous permet d’offrir les meilleurs services à nos clients », a déclaré le président de BCW Europe & Afrique Scott Wilson. Selon ce dernier, les partenaires de marque de BCW, bénéficient des avantages de l’appartenance à un réseau mondial, notamment un meilleur accès à l’expertise, aux formations, aux méthodologies exclusives de BCW et aux meilleures pratiques mondiales. « Nous sommes ravis qu’Opinion & Public BCW soit devenu notre tout nouveau partenaire de marque », a-t-il ajouté. Pour lui, le fait qu’Opinion & Public BCW rejoigne les rangs des partenaires de marque renforce la position de BCW en Afrique.

Selon le Directeur Général d’Opinion & Public BCW, Kwame Senou, en tant que partenaire de marque à part entière, Opinion & Public BCW améliorera son offre en donnant à ses clients et partenaires, l’accès à des services de communication intégrée et d’affaires publiques de classe mondiale.

Kwame Senou est heureux de se voir confier la responsabilité de trois marchés francophones à fort potentiel économique et humain. « Nous sommes certains qu’ils nous permettront de croître régulièrement dans le contexte de la reprise post-pandémie de nos économies », a affirmé le Directeur Général d’Opinion & Public BCW.

À propos de BCW Africa

BCW Africa est une agence de communication véritablement africaine, dont la maison-mère est un leader mondial et qui, depuis 30 ans, entretient des partenariats avec ses clients, son personnel et son équipe élargie.

Basée à Johannesburg, BCW Africa couvre 54 pays et est reconnue localement et mondialement comme le premier réseau de communication du continent. L’agence bénéficie des meilleures pratiques internationales, de l’expertise et de l’empreinte mondiale de BCW. Les partenariats dans certains cas, s’étendent sur plus de deux décennies avec des agences locales très réputées sur leurs marchés.

À propos de BCW

BCW est l’agence de communication mondiale qui accompagne ses clients dans les secteurs du B2B, de la consommation, de l’entreprise, de la gestion de crise, de la santé, des affaires publiques, du "purpose" et de la technologie pour définir l’orientation stratégique de toutes les communications et créer des idées originales et fortes qui attirent l’attention.

Grâce à une offre "earned-plus" (relations media et publicité, technologie créative, data, intelligence artificielle et une suite croissante de capacités innovantes) BCW fait bouger les personnes avec puissance et précision pour faire avancer ses clients. BCW fait partie de WPP (NYSE : WPP), une entreprise de transformation créative.

