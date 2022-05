Oncle AGBAYA ! REPENTEZ-VOUS, ET CROYEZ EN DAAGBO !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Et beaucoup de mécréants en plus ! Sinon, passe que dans son ébriété congénitale et permanente, quelqu’un comme moi, se prenne pour son Oncle ; mais que vous, mes autres Neveux et Nièces, osiez de ce fait, vous croire aussi cousins et cousines de" Dieu", c’en est trop ! A -t-on idée de se prévaloir d’un quelconque cousinage avec " Dieu", alias (Vicentia Tadagbé TCHRANVOU-KINI à l’état civil, et à l’état délictueux-pardon-religieux, Parfaite DAAGBO Saint Esprit de GBANAME) … Et dire qu’il y a peu, vous avez poussé le blasphème jusqu’à croire à une banale histoire de fesses et de jalousie féminine, quand "Dieu" qui se pénètre régulièrement et profondément de la foi de son pape VIGAN, a interdit aux autres femmes (in) fidèles aux seins (prière lire au sein) de son église, de continuer à tourner autour du " pieu " homme …

Je ne sais pas si vous aurez l’absolution de DAAGBO, avec votre autre péché qui a consisté à croire que "Dieu" détenteur et dispensateur de toute richesse n’a pas le droit, dans son mystère de comptes en milliards bloquées, d’exiger des cotisations pour une évacuation sanitaire par (et non pour) les Cieux !

Et enfin vous tous mes Neveux et Nièces ministres de votre Cousin Patou, vous devez calmer la colère de" Dieu", car au lieu de mériter vos gros salaires (dont vous la croyez jalouse) en allant expliquer vous-mêmes sur le terrain les causes et les mesures d’atténuation nationale, de l’inflation mondiales actuelle, vous auriez quand même pu envoyer DAAGBO soi-même en mission, avec les frais ! N’y avoir pas pensé fait de vous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

