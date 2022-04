Oncle AGBAYA RAMENEZ-LES LA BAS !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs dont de très vieux pagailleurs ! Tenez, certains de mes Nièces et Neveux, bien avertis, m’ont signalé l’autre jour, de retour des lieux de taf de Patou, où ils ont visité l’exposition De la Restitution à la Révélation, qu’il manquait dans les vitrines, quelques reliques qui ne sont pourtant pas retenues chez les YOVO … Etant aujourd’hui d’une grave sobriété dédiée à la mémoire de nos braves soldats que de sanguinaires faquins sans couilles assassinent dans le PENJARI, je ne pourrai pas vous énumérer les noms de ces " œuvres d’art", véritables reliques politiques, qui mériteraient de figurer dans ces vitrines, pour la visite et pour l’édification de la conscience de la jeune génération…

N’allez surtout pas avec vos imaginations débridées citer mon cousin WALLIS, qui si on en croit vos vannes sur les réseaux sociaux, à la veille des dernières législatives de 2019, face à la perspective de ne pas être aligné sur la liste de la treizième circonscription par mon Neveu Patou, aurait menacé icelui, de se pendre à une tige de mil ou se jeter dans la retenue d’eau en étiage à l’entrée de la ville carrefour. Et que contrairement à ses habitudes, AGBONNON eût très peur qu’un tel drame advînt, et voilà le nom de mon cousin bien ZOOMé sur la liste BR, au détriment d’un de mes petit cousin blanc-bec politique, qui n’en était pas un au fond, et qui depuis fut fait édile …

Mais il parait que les plus réclamées des reliques politiques pour l’exposition, seraient mes vieux cousins ILITCH du PCB, politiquement et intellectuellement restés au 31 décembre 1977 dans leur rhétorique et logorrhée-type où, paresseusement ils remplacent simplement dans leurs communiqués KEREKOU par SOGLO, SOGLO par KEREKOU, KEREKOU par YAYI, YAYI par TALON …Mais vous tous qui pensez ainsi, êtes de véritables pagailleurs comme d’ailleurs tous mes Neveux et Nièces !

Votre Oncle AGBAYA

