Oncle AGBAYA ! LE RIB AVEC LE RIP !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Et quelle cynique pagaille depuis nos indépendances, que les représentants de l’Etat concluent leurs oraisons funèbres devant le catafalque des militaires, policiers et autres martyrs morts au service de la patrie, par l’inévitable " Va et reposes en paix ! ", tout en sachant que quelques semaines après, orphelins et veuves auront la tentation de vendre les tenues et les médailles du de cujus, pour chauffer la marmite ou payer une tranche de scolarité. La nouvelle loi que Mon Neveu Patou et son gouvernement viennent d’envoyer au Parlement, autorisera désormais les officiels, à souhaiter un vrai RIP conséquent qui passera par le RIB du défunt … Ainsi, orphelins et veuves n’auront plus que des frais de cercueil de tombes et d’habits noirs, mais aussi de quoi vivre. Tous les fieffés menteurs qui disent que l’argent ne fait pas le bonheur, savent que l’argent fait le deuil …

La preuve, les familles de mes trois cousins, manifestants Nigériens, tués par balle, lors du passage mouvementé du convoi de Barkhane chez eux en novembre 2021, après avoir été dédommagées chacune de 50 millions de CFA par les autorités Françaises, se demandent de quoi se mêlent ONG et autres politiciens opposants, qui s’étranglent et s’indignent que la commission d’enquête mise sur pied, n’ait pas réussi à connaitre l’identité des balles qui ont fauché leurs enfants…

Ceci dit, vous mes Neveux et Nièces qui pensez qu’avec cette nouvelle loi qui récompensera comme il sied désormais le sacrifice de nos vaillants soldats et policiers, les prochains concours d’entrée dans l’Armée et la Police Républicaine connaitront un engouement inégalé, êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

27 mai 2022