Oncle AGBAYA ! JE VOUS SALUE MAJESTES !

ON vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Tenez, il se murmure que beaucoup de mes cousins têtes couronnées, grognent parce que les dirigeants d’une de leurs faitières, le Haut Conseil des Rois du Benin, demandent à leurs camarades membres de s’abstenir désormais de participer aux activités des partis politiques. C’est vrai que cela peut s’assimiler à privation de revenus substantiels, pour nombre de ces rois et roitelets qui poussent comme des champions dans maintes localités qui n’ont jamais, aussi bien dans la Préhistoire, l’Histoire que dans l’Actualité, été une royaumette encore moins un royaume…

Les trônes, étant devenus à un moment le secteur qui le plus créé d’auto-emplois-aidés politiquement, car il suffit à un quidam d’investir dans un sceptre et une couronne en pacotille, et avoir le cou suffisamment et spirituellement robuste pour porter autour des tonnes de fausses perles en pastique, pour se créer son emploi de roi …Mais pas de haro uniquement sur les baudets couronnés ! Ce ne fut pas dans un moment d’ébriété que j’ai vu en novembre 2007, sur les écrans de toutes les télévisions de ce pays, les deux rois d’alors d’Abomey, mes cousins feu BEHANZIN HOUEDOGNI, et feu AGOLI-AGBO DEDJLAGNI faire une honteuse marche de soutien stipendié à GOHO pour mon cousin YAYI qui, quelques années plus tard en en 2012, aura encore le bonheur de voir sa majesté DEDLAGNI venir dans son palais à la Marina lui esquisser, devant cameras, quelques pas sacrilèges de HOUNGAN pas uniquement pour les acclamations de son hôte…

Mais vous tous, mes Neveux et Nièces, qui vous esclaffez que les rois interdiseurs d’activités politiques roulent des véhicules des politiciens et vivent dans des palais construits par des politiciens, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

