« On va choisir les jeunes dynamiques pour les vaincre »

A un mois du match le plus attendu par les Guépards du Bénin à domicile pour faire un grand pas vers la qualification pour la CAN Côte d’Ivoire, le sélectionneur Gernot Rohr annonce déjà les couleurs.

Le 17 juin prochain, les Guépards du Bénin accueillent les champions d’Afrique du Sénégal au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Ceci dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Désormais 2e au classement du Groupe L avec 4pts derrière les Sénégalais, le Bénin, va tenter le tout pour accrocher les Lions à Cotonou.

C’est du moins ce qu’annoncé le sélectionneur du onze national ce jeudi après avoir affiché sa grande satisfaction face au verdict de la CAF il y a deux jours contre le Rwanda en faveur du Bénin.

« On pense que le Sénégal, évidemment a la meilleure équipe d’Afrique. Ils sont champions. Déjà qualifiés, ils vont venir à Cotonou avec beaucoup de confiance. On y croit, on pense que c’est possible de faire un exploit et de faire un résultat contre cette belle équipe. Nous allons choisir des garçons motivés, jeunes, dynamiques pour essayer de vaincre de le Sénégal ou au moins de faire un match nul, ce qui serait un très bon résultat », a annoncé Rohr avant de lancer un appel au peuple béninois à faire le déplacement massivement le 17 juin au GMK.

« J’espère que le stade sera plein que les supporters y seront comme contre le Rwanda, derrière leur équipe. Il y avait une formidable ambiance au stade et nous espérons avoir une bonne ambiance au stade à Cotonou le 17 juin », a-t-il ajouté.

J.S

18 mai 2023 par