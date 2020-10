L’Ambassadeur du Maroc près le Bénin Rachid Rguibi a apprécié lors d’une interview accordée au magazine ‘’Destination Afrique’’ la sécurité au Bénin.

Selon le diplomate marocain, le Bénin est un pays où l’on se sent en sécurité. « On circule sans aucune entrave, sans aucun risque », a-t-il déclaré. Pour lui, Cotonou est l’une des capitales africaines les plus sûres. « J’ai beaucoup voyagé dans le Bénin. Je suis allé au Nord jusqu’à Nikki. Je suis allé à Dassa, je suis allé à Bassila, à Parakou, à Abomey (...) Je circule à Cotonou en toute sécurité », a ajouté l’Ambassadeur du Maroc près le Bénin.

Son Excellence Monsieur Rachid Rguibi rend hommage aux autorités béninoises, aux services de sécurité et aussi aux Béninois eux-mêmes. « On ne peut qu’être satisfait de ce professionnalisme et remercier les agents de sécurité, les responsables ministériels et surtout le Chef de l’Etat Son Excellence Patrice Talon, qui veille personnellement sur la quiétude de tous ceux qui vivent dans ce pays, le Bénin », a affirmé SEM. Rachid Rguibi.

