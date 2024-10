Olivier Boko et Oswald Homeky à la Criet

L’homme d’affaires Olivier Boko et l’ancien ministre des sports, Oswald Homéky seront écoutés ce mardi 1er octobre 2024, par le procureur près la CRIET dans l’affaire tentative de coup d’Etat au Bénin. Ils sont déjà dans les locaux de la CRIET.

Audition de Olivier Boko et Oswald Homéky ce mardi à la Criet. Ils seront écoutés par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans une affaire de tentative de coup d’Etat contre le président Patrice Talon. Olivier Boko et Oswald Homéky sont déjà la CRIET ainsi que leurs avocats et le colonel Dieudonné Tévoèdjrè, dont le témoigne sera déterminant dans cette affaire.

Les éléments de la police républicaine sont présents sur les lieux.

L’hommes d’affaires Olivier Boko et très proche du chef de l’État, et l’ex-ministre des Sports, Oswald Homeky, ont été interpellés mardi 24 septembre à Cotonou. Lors d’un point de presse, le procureur spécial près la CRIET a fait savoir que « le commandant de la Garde républicaine a été entrepris par le ministre Oswald Homeky pour son compte et celui de M. Olivier Boko à l’effet d’opérer par la force un coup d’État dans la journée du 27 septembre 2024 ».

A.A.A

1er octobre 2024 par ,