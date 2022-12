Général Soumanou reçoit les hommages de l’Armée béninoise

L’ancien Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises, Général Oké Soumanou a reçu, vendredi 23 décembre 2022, les hommages du Haut Commandement militaire.

C’est avec beaucoup d’émotions que les forces de défense et de sécurité, les amis de l’Amicale des Militaires Retraités du Bénin, la famille, et autres personnalités politiques ont assisté à la cérémonie d’hommage au Général Oké Soumanou. L’ancien Chef d’État-Major Général selon la hiérarchie militaire, fut « un chef militaire aux compétences professionnelles et aux qualités humaines exceptionnelles ». Dans l’oraison funèbre prononcée vendredi dernier, Général Fructueux Gbaguidi a retracé le parcours de l’illustre disparu. Il a occupé successivement les fonctions de Commandant de la 3e Compagnie Motorisée du 2e Bataillon Interarmes à Parakou, président du Comité Révolutionnaire d’Administration du District de Savalou, Commandant du Centre National d’Instruction des Forces Armées Populaires, Chef du Bureau Instruction et Opérations de l’État-Major de l’Armée de Terre, Chef d’État-Major Adjoint de l’Armée de Terre, Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises avec le grade de Général de Division, et autres.

Sonnerie au mort, présentation de condoléances à la famille du disparu ont été les temps forts de la cérémonie d’hommage.

Oké Soumanou est décédé le 17 décembre 2022 à Paris des suites d’une maladie.

Après les hommages à la Place d’honneur de l’armée béninoise, le cortège funèbre a pris la direction de Bantè dans le département des Collines où l’ancien Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises sera inhumé.

