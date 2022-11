ORANA soucieuse du bien-être des producteurs d’oranges

La société Orana a lancé le processus de mise en place d’un mécanisme de protection sociale au profit des producteurs d’oranges et de leurs familles. Cette initiative louable est une préoccupation majeure pour la société productrice et transformatrice d’oranges qui tient à la protection et le bien-être du capital humain de la filière orange au Bénin.

Pionnier de la révolution amorcée dans la filière orange au Bénin, la société Orana tient à garantir la protection sociale à tous les producteurs d’oranges de Za-Kpota. Cette initiative qui sera bientôt effective vise à assurer non seulement le mieux-être, mais aussi de répondre à un besoin préoccupant. Celui d’aider les producteurs à devenir plus productifs, développer leur capital humain et réaliser pleinement leur potentiel. Orana semble mieux cerner les défis à relever et de façon stratégique, les paliers continuent d’être franchis. A en croire Samuel Ahokpa, chargé des relations publiques de la société Orana, il est d’une utilité irrécusable de se protéger et de prendre des dispositions pour éviter toute paralysie de soi-même et de ses activités. Ainsi, à travers le mécanisme de protection sociale mis en place par Orana, il est question de protéger les producteurs contre un certain nombre de blocages, d’obstacles, de préjudices à l’évolution normale des activités et qui pourraient se traduire en termes de décès, d’invalidités ou autres, précise Samuel Ahokpa. Toute chose nécessitant la souscription d’une assurance maladie, de décès ou d’invalidité au profit des producteurs. “Il est de notre devoir de leur faire comprendre que des difficultés peuvent survenir à tout moment, à la maison, dans les champs, pendant le transport de marchandises, etc. Il est donc indispensable qu’ils prennent conscience de ces difficultés et se rendent à l’évidence de la nécessité de s’en prémunir“ a-t-il souligné. Il admet notamment que les paysans et plus particulièrement les producteurs d’orange constituent un groupe cible important dans le dispositif de Orana. Et la garantie d’une permanence et d’une stabilité dans les relations les liant, reste une assurance recherchée dans la programmation, la planification et la prévision de ses activités.

Ce qui sera garanti aux producteurs…

Selon le Représentant la société de courtage en assurance, Ulrich Vital Poenou, le produit auquel souscrit la société Orana n’est autre que “l’Assurance Prévoyance Entreprise“. Un contrat permettant à Orana d’offrir aux membres des coopératives, une couverture d’assurance en cas de décès toutes causes, d’Invalidité Permanente Totale et Absolue, ou d’Invalidité Permanente Partielle à la suite d’un accident. “Cette initiative participe à la gestion des risques liés à la maitrise de l’écosystème des producteurs. En cas de sinistre, le capital perçu par les producteurs lui permettra de faire face à ses responsabilités sans mettre en péril ses finances. En conséquence, il ne serait pas amené à vendre ses plantations pour cette circonstance“ a clarifié Ulrich Vital Poenou. Très séduit par des actions ambitions menées par la société Orana quant à la réorganisation de la filière, il a évoqué la nécessité de mettre à la portée des producteurs, les outils modernes de protection de la vie humaine. Faut-il le préciser, le processus de mise en œuvre est confié à une société de courtage et de conseil en assurance, qui va dans un premier temps, organiser des séances de sensibilisation à l’endroit des producteurs. “Ces séances vont s’étaler sur Novembre et Décembre 2022 afin que la mise en œuvre soit effective le 1er Janvier 2023 au sein de la compagnie d’assurance Vie qui serait retenue pour la signature de la convention“ précise Ulrich Vital Poenou. Pour Samuel Ahokpa, l’adhésion complète d’une majorité suffisante des producteurs s’impose pour maximiser l’impact. Notons qu’Orana ambitionne de faire de l’orange l’une des deux premières commodités du Bénin à horizon 2027 soit dans les cinq prochaines années.

