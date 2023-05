ON LES A BOUFFéS AUSSI !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon à en croire les comptes de campagne des dernières Législatives, déposés par les trois partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale, à la Chambre des Comptes, un député BR aura couté 68.865.239 francs CFA, un député "Les Démocrates" 36.137.400 francs CFA, tandis qu’un député UP-R revient à 33.277.085 francs CFA …

On peut affirmer avec certitude que ce n’est pas dans sa tasse de café, ni sous le Baobab, que le Jone JO, mon Neveu DJOGBENOU a ramassé les 1.736.685542 francs CFA de pains de singe dépensés par l’UP-R ; et que ce n’est pas le produit de ses danses sur Tik-Tok qui a permis à mon Cousin ABT d’acheter du foin pour 1.928.226.716 francs CFA à son Cheval blanc cabré ; mais que ces ressources proviennent certainement du financement public des partis politiques…

Mais vous mes Neveux et Nièces qui demandez si c’est en faisant des concerts Gospel ou en vendant quelques-uns des boubous chics de mon Neveu HOUNDETE, que mon Cousin YABO a pu financer Les Démocrates à hauteur de 1.011.847.226 francs CFA, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

